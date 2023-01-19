Video Kuruluş Osman Moğol Komutan Nayman’ın vergi ve diyet isteğine Osman Bey işte böyle cevap verdi! | Video
Moğol Komutan Nayman’ın vergi ve diyet isteğine Osman Bey işte böyle cevap verdi! | Video

Moğol Komutan Nayman’ın vergi ve diyet isteğine Osman Bey işte böyle cevap verdi! | Video

19.01.2023 | 00:36

‘Kuruluş Osman’ın büyük ilgiyle izlenen 113. Bölümünde Moğol Komutan Nayman’ın, İsmihan Sultan ve diğer Türk Beylerinden asiliklerinin karşılığı olarak vergileri üç katına çıkarılması ve Samagar’ın diyeti olarak da Osman Bey’in öldürülmesi isteğine Osman Bey, elçinin kellesini vurarak cevap verdi.

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