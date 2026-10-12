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Giriş Tarihi: 12.10.2026 07:02 Son Güncelleme: 12.10.2026 07:13

NBA yıldızı Alperen Şengün çocukluk hayaline kavuştu! Dünaya ünlü oyuncu Jackie Chan’den milli gururumuza anlamlı tebrik!

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Makao’da oynanan karşılaşmanın ardından dünyaca ünlü dövüş ustası ve aktör Jackie Chan ile bir araya geldi. Mücadeleyi tribünden takip eden efsanevi isim, galibiyetin ardından milli yıldızla görüşerek değerlendirmelerde bulundu. Şengün’ün usta oyuncuya yönelik ifadeleri ise dikkat çekti.

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MAGAZİN SERVİSİ Günaydın
NBA yıldızı Alperen Şengün çocukluk hayaline kavuştu! Dünaya ünlü oyuncu Jackie Chan’den milli gururumuza anlamlı tebrik!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets formasıyla sergilediği üstün performansla göğsümüzü kabartan Alperen Şengün, dünya çapında adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sahadaki oyunu ve yansıttığı liderlik vasıflarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, bu kez spor dünyasının ötesinde tarihi bir buluşmayla gündeme geldi.

ÇİN'DE EFSANEVİ BULUŞMA

Çin'in Makao kentinde oynanan Dallas Mavericks ve Houston Rockets maçını izleyen dünyaca ünlü oyuncu ve efsane dövüş ustası Jackie Chan, karşılaşma sonrasında milli basketbolcu Alperen Şengün ile bir araya geldi.

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Müsabakanın ardından gerçekleşen buluşmada, Houston Rockets'ın aldığı galibiyete ve milli sporcumuzun performansına değinen efsane aktör, "Alperen çok başarılı bir sporcu, ayrıca kendisini galip geldikleri için tebrik ederim" dedi.

Dünyaca ünlü sinema yıldızını karşısında gören Alperen Şengün ise çocukluk yıllarına vurgu yaparak, "Çocukluğum filmlerinizi izleyerek geçti, büyük hayranınızım" şeklinde konuştu.

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR?

25 Temmuz 2002 tarihinde Giresun'da dünyaya gelen Alperen Şengün, basketbol altyapı eğitimine de doğduğu kentte başladı. 2017 yılında Banvit altyapısına transfer olarak profesyonel kariyerine ilk ciddi adımı atan genç sporcu, 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı formasıyla Türkiye Basketbol Ligi'nde mücadele etti.

2020 yılında Beşiktaş'a transfer olan Şengün, 2020-2021 sezonunda Basketbol Süper Ligi'nde gösterdiği dominant performansla ligin "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçilerek dikkatleri üzerine çekti.

Bu başarısının ardından 2021 NBA Seçmeleri'nde 1. tur 16. sıradan Oklahoma City Thunder tarafından seçildi ve hakları Houston Rockets'a takas edildi.

2021 yılından bu yana Houston Rockets formasıyla NBA'de kariyerini sürdüren ve imza attığı "triple-double" rekorlarıyla adından söz ettiren milli basketbolcu, aynı zamanda A Milli Basketbol Takımımızın da en önemli kozları arasında yer alıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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NBA yıldızı Alperen Şengün çocukluk hayaline kavuştu! Dünaya ünlü oyuncu Jackie Chan’den milli gururumuza anlamlı tebrik!
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