Ne sahne vardı ne de mikrofon! Emel Sayın bir ağacın altında sonbahara şarkı söyledi!

Klasikleşmiş tarzı ve dinleyicisiyle kurduğu güçlü bağ sayesinde müzik dünyasındaki özel yerini daima koruyan usta sanatçı, bu kez bambaşka ve bir o kadar da doğal bir kareyle adından söz ettirdi.

Milyonlarca hayranı yanılmış! Türk sinemasının Mavi Boncuk'u Emel Sayın'ın memleketi şaşırttı