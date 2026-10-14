Ne sahne vardı ne de mikrofon! Emel Sayın bir ağacın altında sonbahara şarkı söyledi!

Yıllara meydan okuyan duruşu, kendine has zarafeti ve Türk sanat müziğine kazandırdığı unutulmaz eserlerle hafızalara kazınan Emel Sayın, her adımıyla geniş kitleleri etkilemeyi sürdürüyor.
Sonbaharın hüzünlü ve huzurlu atmosferinde bir ağacın altına oturan Emel Sayın, hiçbir teknik ekipman veya mikrofon kullanmadan içinden geldiği gibi şarkı söylemeye başladı.
Emel Sayın bir ağacın altında sonbahara şarkı söyledi! O anlara yorum yağdı | Video
Sararan yaprakların ve sonbahar rüzgarının eşliğinde seslendirdiği eserle mevsime adeta selam duran Sayın o samimi hallerini takipçileriyle paylaştı.
Kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına giren görüntüler, takipçileri ve sevenleri tarafından binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Usta sanatçının yıllara rağmen değişmeyen kadife sesi ve doğallığı izleyenleri mest etti.
EMEL SAYIN KİMDİR?
20 Kasım 1945 tarihinde Sivas'ın Şarkışla ilçesinde dünyaya gelen Emel Sayın, Türk sanat müziğinin en önemli ve ikonik temsilcilerinden biridir.
Müzik eğitimine küçük yaşlarda başlayan ve Ankara Radyosu'ndaki deneyiminin ardından İstanbul sahnelerinde zirveye tırmanan sanatçı, sayısız klasik esere sesiyle hayat vermiştir.
Müzik kariyerinin yanı sıra Yeşilçam'ın altın çağında rol aldığı kült filmlerle de yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan "Mavi Boncuk" lakaplı Emel Sayın sanat dünyasının en prestijli isimleri arasında yer almaktadır.