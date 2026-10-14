Oğlunu boğmakla suçlanmıştı! Oyuncu Halle Berry mahkemeye sunulan o fotoğraf hakkında açıklama yaptı!

Berry ise oğlunun doğrudan duruşmada yer almasına sert bir şekilde karşı çıktı. Dün konuya ilişkin bir açıklamada bulunan ünlü yıldız, şu ifadeleri kullandı:

"Maceo'nun ifade vermesini istemenin onu ebeveynleri arasındaki son derece çekişmeli bir anlaşmazlığın tam ortasına yerleştireceğine, ruh sağlığına ve her iki ebeveyniyle olan ilişkilerine daha fazla zarar verme riskini taşıyacağına inanıyorum."