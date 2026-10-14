Oğlunu boğmakla suçlanmıştı! Oyuncu Halle Berry mahkemeye sunulan o fotoğraf hakkında açıklama yaptı!

Fransız oyuncu Olivier Martinez'in 13 yaşındaki oğulları Maceo'ya şiddet uyguladığı gerekçesiyle eski eşi Halle Berry aleyhine açtığı velayet davası derinleşiyor.
26 Eylül'de gerçekleştiği öne sürülen olayda oğlunun üzerine atlayarak onu boğmaya çalışmakla suçlanan 60 yaşındaki Oscar'lı aktris, hakkındaki tüm fiziksel istismar iddialarını kesin bir dille reddederek mahkemede masumiyetini kanıtlamak için harekete geçti.
DAVA DOSYASINDAKİ FOTOĞRAF TARTIŞMASI
Olivier Martinez, mahkemeye sunduğu dilekçede, oğlu Maceo'nun yaşanan son olayın hemen ardından Halle Berry'nin fotoğrafını çektiğini belirtti. Martinez, çocuğun daha önce de şiddete maruz kaldığını ve kendisine kimsenin inanmayacağı korkusuyla bu kareyi kaydettiğini savundu.
Halle Berry ise bu iddialara karşı mahkemeye sunduğu savunmasında, söz konusu fotoğrafın hiçbir şekilde istismar, yaralanma veya tehlike unsuru barındırmadığını vurguladı.
Ünlü oyuncu, fotoğrafta yalnızca kendisinin "Maceo'dan birkaç metre uzakta, elleri cebinde, sakin bir şekilde durduğunu" belirtti.
ÇOCUĞUN İFADE VERMESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI
Mahkeme sürecinde tarafların karşı karşıya geldiği bir diğer konu ise 13 yaşındaki Maceo'nun davaya dahil edilmesi oldu. Martinez, oğlunun mahkemeyle bizzat görüşerek "O gece yaşadıklarıyla ilgili sesini duyurmak istiyor" ifadesini kullandı ve çocuğun kendi tanıklığını aktarmasını talep etti.
Berry ise oğlunun doğrudan duruşmada yer almasına sert bir şekilde karşı çıktı. Dün konuya ilişkin bir açıklamada bulunan ünlü yıldız, şu ifadeleri kullandı:
"Maceo'nun ifade vermesini istemenin onu ebeveynleri arasındaki son derece çekişmeli bir anlaşmazlığın tam ortasına yerleştireceğine, ruh sağlığına ve her iki ebeveyniyle olan ilişkilerine daha fazla zarar verme riskini taşıyacağına inanıyorum."
OLAYIN GEÇMİŞİ: VİDEO OYUNU TARTIŞMASI KARAKOLDA BİTTİ
İki ünlü oyuncunun 2016 yılında sona eren evliliğinden dünyayla gelen Maceo'nun velayeti şu ana kadar ortaklaşa yürütülüyordu. Ancak Los Angeles Aile Mahkemesi'ne başvuran Olivier Martinez, 26 Eylül'de evde bir video oyunu nedeniyle çıkan tartışmada Berry'nin çocuğa "Aptal gibi görünüyorsun" diyerek fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.
Çocuğun can güvenliğini gerekçe göstererek acil koruma talebinde bulunan Martinez'in başvurusu üzerine mahkeme, Halle Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı vermişti.