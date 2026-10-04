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Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!
Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:38
Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!
Eski eşinin aile mahkemesine başvurarak ortaya attığı sarsıcı iddialar magazin dünyasında soğuk duş etkisi yarattı. Çocuğun velayeti üzerinden yeniden karşı karşıya gelen ünlü oyuncu hakkında flaş bir karar verilirken, yıldız ismin avukatından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.