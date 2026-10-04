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Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:38

Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Eski eşinin aile mahkemesine başvurarak ortaya attığı sarsıcı iddialar magazin dünyasında soğuk duş etkisi yarattı. Çocuğun velayeti üzerinden yeniden karşı karşıya gelen ünlü oyuncu hakkında flaş bir karar verilirken, yıldız ismin avukatından konuya ilişkin ilk açıklama geldi.

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Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Hollywood'un dünyaca ünlü isimlerinden, Monster's Ball (Kesişen Yollar) filmindeki performansıyla En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazanan ve X-Men serisindeki "Storm" karakteriyle hafızalara kazınan Halle Berry, eski eşiyle yaşadığı velayet krizinde ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldı.

Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Ünlü oyuncu ile 2016 yılında yollarını ayırdığı Fransız aktör eski eşi Olivier Martinez, 12 yaşındaki oğulları Maceo'nun bakım süreci üzerinden bir kez daha mahkemelik oldu.

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Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

ESKİ EŞİ AĞIR SUÇLAMALARLA MAHKEMEYE BAŞVURDU

Fransız aktör Olivier Martinez, Los Angeles'taki aile mahkemesine başvurarak Halle Berry'nin 12 yaşındaki oğulları Maceo'ya fiziksel şiddet uyguladığını öne sürdü.

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Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Çocuğun güvenliğini gerekçe gösteren Martinez'in talebini değerlendiren aile mahkemesi, Halle Berry hakkında geçici uzaklaştırma kararı çıkardı. Karar, dünya basınında ve magazin kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

BERRY CEPHESİNDEN YANIT: "İDDİALAR ASILSIZ"

Ortaya atılan ağır iddiaların ardından Halle Berry'nin avukatı Marina Beck, People dergisine yazılı bir açıklama yaparak suçlamaları kesin bir dille yalanladı.

Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Başvurunun tamamen asılsız olduğunu ve kamuoyunu yanıltma amacı taşıdığını belirten Beck, müvekkilinin bu durum karşısında derin bir üzüntü duyduğunu aktardı.

Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Başarılı oyuncunun, oğlunun esenliği ve psikolojik sağlığı için hukuki mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi.

Velayet savaşında sarsıcı iddia: 12 yaşındaki oğluna şiddet mi uyguladı? Ünlü oyuncu mahkemelik oldu!

Çiftin oğulları Maceo üzerindeki velayet mücadelesinde hukuki sürecin önümüzdeki günlerde nasıl şekilleneceği merak konusu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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