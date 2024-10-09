Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti

Kuruluş Osman'ın 166. Bölümünde Karadin Kalesi'nde Osman Bey ve Tekfur Andre karşı karşıya geldi. Osman Bey, Tekfur Andre'ye darbe üstüne darbe indirerek cezasını kesti.

Bir taraftan Alaeddin Bey'in içinde bulunduğu kafesin zincirinin lokması giderek ayrılırken öte yandan Orhan Bey ve Bayhan Bey ise Alaeddin Bey'in kurtarılmasına yardımcı oldular. Karadin'deki son askerler ölürken, kalenin düştüğü haberini Cerkutay Bey şu sözlerle verdi: "Kale düşmüştür! Karadin gayrı Kayı mülküdür!" Tekfur Andre'nin hain oyunlarına ve planlarına rağmen Karadin Kalesi, Kayı'nın mülkü olurken, beyler ise Osman Bey'in zaferini kutladı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 166. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.