Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti
‘Kuruluş Osman’ın 166. Bölümünde Osman Bey, ordusuyla beraber kuşattığı Karadin Kalesi’ni fethetti ve kaleye siper edilen oğlu Alaeddin Bey’i kurtardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:04
Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti 10.10.2024 | 00:01
00:45
Kuruluş Osman 166. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı izle 08.10.2024 | 10:52
00:45
Kuruluş Osman 165. Bölüm 3. Fragmanı yayınlandı izle! 01.10.2024 | 11:46
00:45
Kuruluş Osman 165. bölüm tanıtımı yayınlandı | Video 25.09.2024 | 11:21
00:58
Kuruluş Osman’ın yeni sezonundan ilk teaser | Video 22.09.2024 | 12:48