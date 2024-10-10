Video Kuruluş Osman Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti
Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti

Osman Bey işte Karadin Kalesi’ni fethetti

10.10.2024 | 00:01

‘Kuruluş Osman’ın 166. Bölümünde Osman Bey, ordusuyla beraber kuşattığı Karadin Kalesi’ni fethetti ve kaleye siper edilen oğlu Alaeddin Bey’i kurtardı.

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