Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler

Kuruluş Osman'ın 173. Bölümünde Bala Hatun ve Holofira'a tapınakta ki Sofia'nın inini keşfettiler. Osman Bey, Bala, Holifia, Alaeddin ve Orhan Bey'le birlikte Alpler tapınaktaki Sofia, Lucas ve Bizans askerleriyle şiddetli şavaşa girdiler.



HALİME, OSMAN BEY'İ OKLA VURDU



Bala Hatun ile Sofia ve Osman Bey ile Lucas mücadele ederken çatıda gizlenen Poena; Osman Bey'i veya Bala Hatun'u vurmak üzere hedefini belirledi. Osman Bey, Lucas 'a son darbeyi indirirken "Vurun pusatları, kırın şeytanın ordusunu!" diyerek liderliğini sürdürürken, Poena, "Ailem için öleceksin Osman!" diyerek Osman Bey'i tam kalbinin üzerinden okla vurdu. Bala Hatun'un, Orhan Bey'in ve Alaeddin Bey'in acı dolu çığlıkları arasında sona eren bölüm, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 173. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.