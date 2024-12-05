Osman Bey ve Bala Hatun, Sofia’nın inine girdiler

‘Kuruluş Osman’ın nefesleri kesen 173. Bölümünün finalinde Sofia tarafından ailesine düşman olarak yetiştirilen ve kendisini Poena olarak bilen Halime, babası Osman Bey’i okla vurdu.