'Kuruluş Osman'ın184'üncü bölümünde : Osman Bey'in, Ulugan'la hesaplaşması sürerken Uçlara yeni bir yıldırım düşer. Olcaytu Han'ın kızı Esenbike Hatun oğlu Sargun ile birlikte Uçlar'a gelir.

ESENBİKE HATUN, OSMAN BEY'DEN VERGİ VEYA KIZINI GELİN OLARAK İSTEDİ

Esenbike Hatun, üstünlüğünü göstermek için Osman Bey'i obasına iftara davet eder ve isteklerini sıralar. Osman Bey'den yüklü miktarda vergi isteyen Esenbike Hatun, istediği vergi ödenmezse Fatma Hatun'u oğlu Sargun'a gelin olarak alacağını söyler. Ancak Osman Bey'in cevabı nettir: "Bu topraklarda ittifak istersen ittifak, cenk istersen cenk vardır!" diyerek asla diz çökmeyeceklerini söyler.

Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey ve Esenbike Hatun karşı karşıya

Osman Bey'in vergi verecek durumda olmadığını bilen Esenbike Hatun, Osman Bey'in Moğol hazinesine saldıracağını öngörerek Ulugan'la, Osman Bey'e tuzak kurar.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın, yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 184'üncü bölümü, seyirciden büyük ilgi görürken sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.