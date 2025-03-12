Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey ve Esenbike Hatun karşı karşıya

‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 184’üncü bölümünde, Uçlara ve Kayılara yıldırım gibi düşen Olcaytu Han’ın kızı Esenbike Hatun; Kayılar ile Moğollar arasındaki savaşı sonlandırmak için Osman Bey’e sulh teklifinde bulunur. Esenbike, Osman Bey’den yüklü miktarda vergi ister. Vergiyi ödeyemezse kızı Fatma’yı oğlu Sargun’a gelin alacağını söyler.