Kuruluş Osman'da heyecan dorukta! Osman Bey ve Esenbike Hatun karşı karşıya
‘Kuruluş Osman’ın heyecanla takip edilen 184’üncü bölümünde, Uçlara ve Kayılara yıldırım gibi düşen Olcaytu Han’ın kızı Esenbike Hatun; Kayılar ile Moğollar arasındaki savaşı sonlandırmak için Osman Bey’e sulh teklifinde bulunur. Esenbike, Osman Bey’den yüklü miktarda vergi ister. Vergiyi ödeyemezse kızı Fatma’yı oğlu Sargun’a gelin alacağını söyler.
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