Kuruluş Osman'ın 132. Bölümünde Osman Bey, Yakup Bey'in Lefke hamlesi üzerine "Düşman olanlarla değil bizden olanlarla rekabet halindeyiz." diyerek Yakup Bey'in niyetini bildiğini ifade etti.

Sofrada her Türk Beyi'nin oturacağı yere kendi bölgelerinin değerli kumaşlarını sererek kendilerini beyliklerinde hissetmelerini sağlayan Osman Bey, Germiyanoğlu Yakup Bey'in oturacağı yeri boş bırakarak bulunduğu yerin Kayılara ait olduğunun mesajını verdi.

Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya

Sultan Mesud'un ölümünün ardından Yakup Bey'in kendini cümle beyliğin hamisi olarak görmesi üzerine Osman Bey, "Selçuklu'ya vergi dahi vermezsiniz. Sadakatini sakındığın Selçuklu'ya varis mi olmak istersin?" diye sordu. Yakup Bey, Sultan Mesud ile arasının ters olduğunu ancak yollarının bir olduğunu söyledi. Osman Bey ise "Sen de bize yol gösterirsin, baş olmak için baştakine sırt çevirmek gerekir." şeklinde cevap verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 132. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.