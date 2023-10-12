Video Kuruluş Osman Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya
Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya

Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya

12.10.2023 | 00:26

‘Kuruluş Osman’ın 132. Bölümünde Selçuklu Sultanı Sultan Mesud’un vefatının ardından büyük Türk Beyleri’ni ardına alan Yakup Bey’in oyununu bozmak ve asıl planını anlamak için Osman Bey, tüm beyleri Yenişehir Sarayı’nda ağırladı.

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