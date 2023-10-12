Osman Bey ve Yakup Bey karşı karşıya
‘Kuruluş Osman’ın 132. Bölümünde Selçuklu Sultanı Sultan Mesud’un vefatının ardından büyük Türk Beyleri’ni ardına alan Yakup Bey’in oyununu bozmak ve asıl planını anlamak için Osman Bey, tüm beyleri Yenişehir Sarayı’nda ağırladı.
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