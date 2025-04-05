Özcan Deniz izinsiz inşaat yaptırdığı iddiası nedeniyle ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki sit alanında bulunan üç villaya izinsiz eklemeler yapıldığı gerekçesiyle sanatçı Özcan Deniz hakkında 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna Muhalefet' suçlarından soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında ifade veren Deniz, Bu, inşaat sahibinin kendisi olmadığını, yapı ruhsatına aykırı inşa edildiğini Sarıyer Belediyesi'nin yapı tatil tutanağı ve encümen kararıyla haberdar olduğunun altını çizerek, "Sarıyer Belediyesi'ne başvurduk ama bize dönmedi. Ruhsata uygun hale getirilmesi için fiziki olarak bir işlem yapmadım. Belediye'ye başvuru yapmamıza rağmen bizim başvurumuzun ardından bize herhangi bir şekilde olumlu ya da olumsuz dönüş yapmayan belediye tarafından mağdur edilmiş durumdayız" demişti. Özcan Deniz, inşaatı yapan ağabeyinin Ercan Deniz'in sahibi olduğu Deniz Filmcilik şirketine ve Sarıyer Belediyesi'ne ihbar çektiğini söylemişti. O belgelerin detaylarına ulaşıldı. Filmcilik şirketine çekilen ihtarda, inşaat sürecine ait ruhsatlandırmanın usule ve hukuka uygun olmadığını ve Belediye tarafından mühürlendiği anlatıldı.

MAĞDUR EDİLDİM

Deniz, ihtarın devamında yapının ruhsata uygun hale getirilmesi için gereğinin yapılmasını istediği aksi halde tüm hukuka aykırı işlemlerin sonucunda doğacak zararların kendilerine ait olduğu ihtarda yer aldı. Özcan Deniz'in Sarıyer Belediyesi'ne çekilen ihtarda ise intifa hakkı olduğunu, inşaat sahibi Deniz Filmcilik tarafından mağdur edildiğini ve bu mağduriyet içinde Hukuk Mahkemesi'ne dava açtıklarına yer verdi. Mülkiyet hakkı olmadığı için imar durum belgesi, mimari proje ve benzeri belgelere ulaşamadıklarını belirten Deniz, söz konusu aykırılıkların giderilmesi adına proje bazında ya da yeniden ruhsat için gerekli izinleri verilmesini istedi.