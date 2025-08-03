Haberler Günaydın Haberleri ‘Sahnem zengin bir sofra gibi’
Giriş Tarihi: 4.8.2025

‘Sahnem zengin bir sofra gibi’

‘Sahnem zengin bir sofra gibi’
Son dönemin dikkat çeken seslerinden Elif Buse Doğan, kendisi hakkında açıklamalar yaptı. Çocukluğundan bu yana halk müziği, sanat müziği ve Batı müziği eğitimi aldığını belirten sanatçı, şunları söyledi: "Arabesk müziği ise çok küçük yaşlardan itibaren severek dinledim. O dönemlerde arabesk dinlemek bazen yadırganırdı çünkü çevremde klasik Batı müziği eğitimi alan insanlar çoğunluktaydı. Ama benim ruhum hep oradaydı, hâlâ da öyle. Sahnemi bir sofraya benzetiyorum; sofrada sadece zeytin ya da peynir olmaz, herkes çeşitlilik ister. Benim sahneme gelen dinleyici de bu çeşitliliği talep ediyor."
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Sahnem zengin bir sofra gibi’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz