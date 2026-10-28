Şarkıcı Emrah tartışmaların odağında! Oğlu Tayfun Erdoğan ‘metro’ videosunun ardındaki gerçeği açıkladı…

Türk müzik ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden şarkıcı Emrah, özel hayatı ve ailesiyle ilgili gelişmelerle sık sık magazin basınının odağında yer alıyor.
YILLAR SÜRER HUKUK MÜCADELESİ VE KOPAN BAĞLAR
Emrah ile oğlu Tayfun Erdoğan arasındaki bağ, ilk yıllardan itibaren çalkantılı bir süreç izledi. 1991 yılında dünyaya gelen Tayfun Erdoğan'ın babalık süreci uzun süren mahkeme süreçleri ve DNA testlerinin ardından hukuken tescillendi.
Süreç içerisinde zaman zaman bir araya gelseler de ikili arasındaki soğukluk aşılamadı. Emrah'ın gayrimenkul ve yatırımlarıyla sıkça basına yansıması, Tayfun Erdoğan'ın ise gözlerden uzak bir yaşam sürmesi sosyal medyada dönemsel eleştirilere yol açıyordu. Tayfun Erdoğan'ın evlilik sürecinde de babasının yanında yer almaması, ikili arasındaki bağların koptuğu yönündeki yorumları güçlendirmişti.
METRO PAYLAŞIMI SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI
Tayfun Erdoğan'ın toplu taşıma kullandığı anlara ilişkin çektiği ve kişisel sosyal medya hesabından yayınladığı kısa metro videosu kısa sürede geniş bir etkileşim aldı. Videonun yayılmasıyla birlikte çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, şarkıcı Emrah'ın yüksek mal varlığına vurgu yaparak ünlü sanatçıyı hedef alan yorumlar paylaştı.
Kullanıcıların bir kısmı Emrah'a "Zenginliğine rağmen oğluna sahip çıkmıyorsun" eleştirisinde bulunurken, bir kısmı da sanatçının geçmişteki mağdur çocuk rolleriyle yakaladığı popülariteye gönderme yaparak tepkilerini dile getirdi.
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OLAYIN PERDE ARKASINI KENDİSİ AÇIKLADI
Görüntülerin farklı yorumlanması ve babası Emrah'a yönelik tepki dalgasına dönüşmesi üzerine Tayfun Erdoğan konuya açıklık getirdi. Paylaşımının magazin basınına ve sosyal medyaya yansıma biçimine şaşırdığını belirten Erdoğan, videonun sanılanın aksine Türkiye'de çekilmediğini vurguladı.
Görüntülerin Azerbaycan ziyareti sırasında purely hatıra amaçlı kaydedildiğini ifade eden Erdoğan, videoyu sıradan bir anı olarak paylaştığını kaydetti.
"NUMARAMI DEĞİŞTİRDİM, UZAKLAŞMAK İSTİYORUM"
Konuyla ilgili Posta'ya konuşan Tayfun Erdoğan, evlendikten sonra magazin dünyasından ve kamuoyunun göz önünde bulunmaktan tamamen uzak bir hayatı tercih ettiğini dile getirdi. Gelen yorumlar sonrası şaşkınlığını gizleyemeyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Numaramı ve her şeyimi değiştirdim. Evlendikten sonra magazinden ve her şeyden uzaklaştım. Video sebebiyle çok yazan oldu ama uzun bir süre daha uzak kalmak istiyorum." Yaşanan son olayın ardından Tayfun Erdoğan'ın gözlerden uzak yaşamına devam etme kararlılığını sürdürdüğü öğrenildi.