Şarkıcı Emrah tartışmaların odağında! Oğlu Tayfun Erdoğan ‘metro’ videosunun ardındaki gerçeği açıkladı…

"Numaramı ve her şeyimi değiştirdim. Evlendikten sonra magazinden ve her şeyden uzaklaştım. Video sebebiyle çok yazan oldu ama uzun bir süre daha uzak kalmak istiyorum." Yaşanan son olayın ardından Tayfun Erdoğan'ın gözlerden uzak yaşamına devam etme kararlılığını sürdürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör