Söğüt işte böyle kurtarıldı! Bala Hatun: “Canımızla kanımızla savunduk toprağımızı”

Kuruluş Osman'ın 136. Bölümünde Üstat Gera, Vasilis ve Haçlılar tarafından Söğüt'e yapılan büyük baskın; Bala Hatun, Alaeddin Bey, Gonca Hatun, Söğüt ahalisi ve bacıyanların "Allah var, gam yok!" nidalarıyla durduruldu. Haçlılar çok sayıda kayıp verirken Üstat Gera, Teselyus'a haber göndererek Haçlıların geri çekilmesini söyledi.

Söğüt'ün düşmanlardan arındırılmasının ardından Bala Hatun, alpları ve bacılarla gurur duyduğunu şu sözlerle ifade etti: "Söğüt'ün şanlı ahalisi, gazi ahalisi! Kaldırasınız başınızı yerden! Gözünüzün yaşını silesiniz! Düşman yıldırım gibi gelse ne gam! Bize Allah yeter! Müslüman diz çökmeyendir! Yeis'e düşmeyeceğiz! Umudumuzu daim diri tutacağız! Nice Firavunlar nice Nemrudlar gördü Müslüman'lar... Amma daim Hakk galip geldi… Haçlı kafiri hiçbir vakit uyumaz bir kez daha gördük! Amenna! Amma Allah şahidimdir ki, canımızla kanımızla savunduk toprağımızı! Def ettik onları! Bacılarım! Sizinle gurur duyuyorum! Söğüt'ün geçilmez olduğunu kanıtladınız! Alplarım! Kanının son zerresine kadar dövüşen yiğitlerim! Söğüt bize atadan yadigardı! Can verip emaneti vermedik Elhamdülillah!

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 136. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.