Soner Sarıkabadayı’ya mahkemeden sevindiren haber

Ünlü şarkıcı Edis, 2014'te Soner Sarıkabadayı'nın şirketinden çıkardığı 'Benim Ol' şarkısı ile üne kavuştu. İddiaya göre Edis sözleşmesi devam etmesine rağmen Kasım 2016'da başka müzik şirketine transfer oldu. Gelişmeler üzerine Soner Sarıkabadayı "Vefasız" diyerek 30 bin TL tazminat talebiyle Edis'i mahkemeye vermişti.PDND Müzik'in sahibi Soner Sarıkabadayı, aralarındaki sözleşme devam etmesine rağmen, başka müzik şirketiyle anlaştığı iddiasıyla Edis'e açtığı tazminat davası karara bağlanmıştı. 2020 yılında mahkeme karar duruşmasında; anlaşma şartlarının ağır ve 'kelepçe sözleşme' niteliğinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verdi.Soner Sarıkabadayı dosyayı İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. Davayı kabul eden mahkeme dosyadaki bilirkişi raporlarını inceledi. Raporda Sarıkabadayı'nın, Edis ile yaptığı sözleşmede yapılacağı belirtilen 2 CD ve 6 single yapma yükümlülüğünün, 4 single'ını yaptığı, bu şarkıların, 'Benim Ol', 'Olmamış mı', 'Vay' ve 'Dudak' isimli tek şarkılar olduğu, Edis'in bu single'lar nedeniyle 2015 ve 2016 yılında birçok ödül aldığı, konser organizasyonları yapıldığı, video klipleri hazırlandığı, Soner Sarıkabadayı'nın sözleşme çerçevesinde Edis'e ödeme yaptığı, aksinin Edis tarafından ispatlanamadığı ifade edildi.İstinaf Mahkemesi, davacı Soner Sarıkabadayı'nın istinaf başvurusunu kabul etti; mahkeme davanın reddine ait kararı kaldırarak yeniden değerlendirme yapılması için dosyayı Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi. Taraflar ilerleyen günlerde yeniden hakim karşısına çıkacak.