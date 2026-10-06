Trafik kurallarını hiçe sayınca ceza yağdı! Rapçi Blok 3’e 4 ay hapis cezası

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?

Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir. Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmezse genel hükümlere göre yargılama yapılır.

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör