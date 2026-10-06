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Giriş Tarihi: 6.10.2026

Trafik kurallarını hiçe sayınca ceza yağdı! Rapçi Blok 3'e 4 ay hapis cezası

İstanbul Ataşehir’de ehliyetsiz ve alkollü şekilde araç kullanırken yakalanan rapçi Blok 3’ün (Hakan Aydın) cezası belli oldu. Ehliyetsiz araç kullanmaktan 23 bin 437 lira para cezası kesilen ve aracı trafikten men edilen Blok3, alkollü araç kullanmaktan da 4 ay hapis cezası aldı.

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Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe Günaydın
Trafik kurallarını hiçe sayınca ceza yağdı! Rapçi Blok 3’e 4 ay hapis cezası
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1.14 PROMİL ALKOL ÇIKTI
Rapçi Blok3, geçtiğimiz aylarda İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirilen rutin trafik denetimine takıldı. Yapılan alkol ölçümünde 1.14 promil alkollü olduğu tespit edilen şarkıcının ehliyetsiz araç kullandığı da belirlendi.

23 bin 437 lira idari para cezası kesilen ve kullandığı araç trafikten men edilen ünlü şarkıcı hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçundan da soruşturma başlatıldı.

12 BİN LİRA PARA CEZASI
Sanatçı "Seri Muhakeme Usulü"ne tabi olarak yargılandı. Alkol miktarının yüksekliği dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşıldı ve Blok3 hakkında önce 8 ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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Seri muhakeme usulünün getirdiği yarı oranındaki yasal indirim uygulanarak ceza 4 ay hapse indirildi. Sanığın adli sicil kaydı ve ekonomik durumu göz önüne alınarak, 4 aylık hapis cezası 12 bin TL adli para cezasına çevrildi.

SERİ MUHAKEME USULÜ NEDİR?
Seri muhakeme usulü, belirli suçlarda yargılama sürecini hızlandırmak için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 250. maddesinde düzenlenen özel bir yargılama yöntemidir. Cumhuriyet savcısı, temel cezada yarı oranında indirim yaparak bir ceza belirler ve bunu şüpheliye teklif eder. Şüpheli, avukat huzurunda bu teklifi kabul ederse yargılama yapılır. Şüpheli bu usulü kabul etmek zorunda değildir; kabul etmezse genel hükümlere göre yargılama yapılır.

Blok3’e suikast hazırlığı yapan 7 kişi tutuklandı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#HAKAN AYDIN

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