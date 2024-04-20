Uğur Dündar yayın yasağına sığındı: Bu neyin telaşı

Araştırmacı gazeteci olarak kendini tanıtan Uğur Dündar, kendisiyle ilgili gerçeğin ortaya çıkmasını sağlayacak dosyaya önce mahkemeye başvurarak gizlilik kararı aldırdı, şimdi de kendisiyle ilgili yapılan haberlere yayın yasağı getirdi.Dilara G., Uğur Dündar hakkında babalık davası açtı ve mahkemenin kararıyla Uğur Dündar ve Dilara G.'den DNA testi içih kan alındı. Uğur Dündar, mahkemeye başvurdu ve dosyaya gizlilik kararı aldırdı.Dilara G.'nin, babasının Uğur Dündar olduğunu GÜNAYDIN'a açıklamasının ardından SÖZCÜ TV'ye çıktı ve "Normal sağlıklı bir cinsel yaşamım var. Bunun başka konuşulacak tarafı yok ki!" dedi. Uğur Dündar'ın, ortada mağduriyet varken kahkahalarla açıklama yapması dikkat çekti.Uğur Dündar, sosyal paylaşım sitesi X'teki kişisel hesabından açıklamada bulundu. Dündar, Dilara G.'nin annesini hedef alarak, "Suphiye Orancı'nın dudak uçuklatan gayri ahlaki geçmişini yakından bildiğini öne süren kişilerle konuştum. Onların iddialarını dinledikçe kızları için daha da üzüldüm. Ne talihsiz çocuklarmış" iddiasında bulundu.Yıllardır kendisini araştırmacı gazeteci olarak tanıtan, hazırladığı haberler için kişilerin kapısını zorlayarak açan Uğur Dündar, kendisiyle ilgili gerçeklerin ortaya çıkması için yapılan haberlerden rahatsız oldu. Uğur Dündar, Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu ve kardeşi Dilara G.'nin kendisine yönelik iddialarıyla ilgili haberlere yayın yasağı kararı aldırdıklarını açıkladı.Nebioğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Annesine sahip çıkan Nebioğlu; "Fragmanı geçtik, birinci bölüm bitti, ikinci bölüm geliyor... Anneme koca koca adamlar ne yaptıysa ortaya çıkacak, sadece ilişki değil! Siz bu kadına bir sürü şeyler yaptırmışsınız. Kolay mı öyle kadın karalamak, hayatlarıyla oynamak. Kaç tane çocuk mahvoldu, sadece 4 tane mi sanıyorsunuz. Canım annem tüm kötülüklere karşı isyan etmeyi sen öğrettin. Merak etme annem. Bu kendini bilmez ünlüler gidecek yerine pırıl pırıl gençler gelecek. Duygu ve kardeşleri kazanacak' dedi.