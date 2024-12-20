Ünlü şarkıcı şaşırtan haberi sosyal medyasında paylaştı! İki hafta arayla bebek haberi verdi

Dünyaca ünlü İngiliz şarkısı Joss Stone birkaç hafta önce eşiyle birlikte yeni doğmuş bir bebeği evlat edindiklerini açıklamıştı. Bebeğini yeni kucağına alan 37 yaşındaki sanatçı dördüncü kez hamile olduğunu öğrenince şoka uğradı ve bu sürprizleri hayranlarına peş peşe açıkladı.
'DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE ŞOK OLDUM'
Ünlü İngiliz şarkıcı Joss Stone, geçen yıl ekim ayında müzisyen Cody DaLuz ile evlenmişti. Çok uzun zamandır birlikte olan çiftin 2 çocuğu vardı. 2022 yılında düşük yaptığını açıklayan Stone, "Gerçekten çok zordu, üstesinden gelebileceğiniz bir şey değil, bununla yaşamak zorundasınız" açıklamasında bulunmuştu.
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BİR BEBEK MÜJDESİ DAHA GELDİ!
Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gebelik testi fotoğraflarıyla birlikte duygularını şöyle dile getirdi: "Dürüst olmak gerekirse, şok oldum demek yetersiz kalır. Artık hiçbir şey ve hiç kimse mutluluğumuzu elimizden alamaz. O kadar mutluyuz ki!" Ünlü isim evlat edindikten tam 2 hafta sonra hamile olduğunu öğrendi.
EVLAT EDİNDİĞİ BEBEĞIN SAĞLIK SORUNLARI VAR
Öte yandan, Stone'un yedi haftalık evlatlık oğlu Bear'ın akciğerlerinde sorunlar olduğu ve doktorların bebeği dışarı çıkarmamalarını tavsiye ettiği öğrenildi.
Ünlü şarkıcı, Instagram'da paylaştığı bir videoda, "Bebeğim çok erken doğduğu için akciğerleri hassas. Doktorlar onu dışarı çıkarmamamızı söyledi" açıklamasında bulundu.
"Yedi çocuk istiyorum" demesi üzerine, kendisi de evlatlık olan Cody'nin "Bir tane evlatlık beagle ve bir evlatlık bebek istiyorum" cevabı vermesi, ikiliyi birbirine bağlayan ilk kıvılcım olmuş…