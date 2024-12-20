Ünlü şarkıcı şaşırtan haberi sosyal medyasında paylaştı! İki hafta arayla bebek haberi verdi



BİR BEBEK MÜJDESİ DAHA GELDİ!

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda gebelik testi fotoğraflarıyla birlikte duygularını şöyle dile getirdi: "Dürüst olmak gerekirse, şok oldum demek yetersiz kalır. Artık hiçbir şey ve hiç kimse mutluluğumuzu elimizden alamaz. O kadar mutluyuz ki!" Ünlü isim evlat edindikten tam 2 hafta sonra hamile olduğunu öğrendi.