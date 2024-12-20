Video Dünya Ünlü şarkıcı şaşırtan haberi sosyal medyasında paylaştı! İki hafta arayla bebek haberi verdi | Video
Ünlü şarkıcı şaşırtan haberi sosyal medyasında paylaştı! İki hafta arayla bebek haberi verdi | Video

Ünlü şarkıcı şaşırtan haberi sosyal medyasında paylaştı! İki hafta arayla bebek haberi verdi | Video

20.12.2024 | 11:46

Ünlü şarkıcı Joss Stone yaklaşık 2 hafta önce hayranlarıyla sürpriz bir haber paylaştı. Yeni doğmuş bir bebeği evlat edindiğini paylaşan ünlü isim, ailesinin büyüdüğü haberini vermişti. Bu sürpriz olayın üzerine herkesi şoke eden bir haber daha geldi. Ünlü isim evlat edindikten sonra hamile olduğunu öğrenince şoka uğradı.

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Ünlü şarkıcı şaşırtan haberi sosyal medyasında paylaştı! İki hafta arayla bebek haberi verdi | Video 00:16
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