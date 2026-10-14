"Yürüyemeyen kadın" demişti! Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya "Sakın üzülme" notu...

Avşar, ilk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. İkinci evliliğini ise Kaya Çilingiroğlu ile yaptı ve 1998 yılında Zehra adında bir kız çocuğu oldu. 2005 yılında ikinci eşinden boşanmıştır.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör