"Yürüyemeyen kadın" demişti! Hülya Avşar'dan Erkan Petekkaya'ya "Sakın üzülme" notu...

Sanat dünyasında ön plana çıkan, güzelliği ve sahne performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hülya Avşar, geçtiğimiz gün sahneye doğru ilerlediği anlarla en çok konuşulan isim olmuştu.
"Yürüyemeyen kadın ya da bir insan, bir canlı ama yürüyemiyor..."
Hülya Avşar ise gelen bu yorumun ardından sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabında Petekkaya'ya seslenen güzel sanatçı, şu ifadelere yer verdi:
"Erkan Petekkaya'cığım çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim. Seni çok öpüyorum. Bu arada beni koruyup kollayan herkese teşekkür ediyorum."
Hayranalrın gözleri Hülya Avşar'ın bu cevabının ardından, Erkan Petekkaya'ya çevrilmiş durumda.
Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 yılında Türkiye-Balıkesir'de dünyaya geldi. Annesinin adı Emral, babasının adı Celal'dir. 1982 yılında düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda birinci seçildi fakat evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı.
Hülya Avşar'ın 1983 yılında oynadığı Haram adlı film hayatının dönüş noktası oldu. Avşar müzik eğitimi aldıktan sonra müzikaller,altı albüm ve bir single ile hayatına devam etti. 1995 yılında Çıkardığı Yarası Saklım adlı albümü müzik piyasasına damgasını vurdu. "Yürü Ya Kulum" ve "Sensiz Kaldım" adlı parçaları müzik piyasasında dikkatleri topladı. Artık Hülya Avşar 90'ların en çok konuşulanları arasına girdi.
Avşar, ilk evliliğini 1979'da Mehmet Tecirli ile yaptı ve iki yıl evli kaldı. İkinci evliliğini ise Kaya Çilingiroğlu ile yaptı ve 1998 yılında Zehra adında bir kız çocuğu oldu. 2005 yılında ikinci eşinden boşanmıştır.