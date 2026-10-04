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Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:09
Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 10:21
Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...
Tenis raketi ve parıltılı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hülya Avşar, paylaştığı videodaki tarzıyla adından söz ettirdi. Spor ve ışıltılı parçaları bir araya getiren ünlü ismin dikkat çeken görünümü sosyal medyada gündem oldu.