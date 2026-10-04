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Haberler Galeri Magazin Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...
Giriş Tarihi: 04.10.2026 10:09 Güncelleme Tarihi: 04.10.2026 10:21

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Tenis raketi ve parıltılı elbisesiyle kamera karşısına geçen Hülya Avşar, paylaştığı videodaki tarzıyla adından söz ettirdi. Spor ve ışıltılı parçaları bir araya getiren ünlü ismin dikkat çeken görünümü sosyal medyada gündem oldu.

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Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Yeşilçam döneminde başladığı oyunculuk kariyerini yıllar içinde sürdüren Hülya Avşar, magazin dünyasının tanınan isimleri arasında yer almayı sürdürüyor.

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Rol aldığı sayısız kült film, şarkıları ve yıllardır ekrandaki kendine has duruşuyla hafızalarda yer edinen ünlü sanatçı, bu kez bir paylaşımla adından söz ettirdi.

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Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Hülya Avşar, tenis konseptini sıra dışı tarzıyla bir araya getirdi.

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar'ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş... | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Elinde tenis raketi, mor payetli mini elbisesi ve otriş detaylı kombiniyle kamera karşısına geçen ünlü sanatçı, sporu parıltılı bir şıklıkla harmanladı.

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Alışılmışın dışındaki iddialı stiliyle kısa sürede yoğun ilgi gören Avşar'ın bu paylaşımı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Hülya Avşar'ın yıllara meydan okuyan bu görüntüsü, akıllara sinemaya ilk adım attığı genç kızlık dönemlerini getirdi.

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Yaş aldığı her dönemi enerjik bir şekilde karşılayan Avşar, 80'li yıllardaki o büyüleyici ve filtresiz duruşunu bugün de aynı samimiyetle sahillerde sürdürmeye devam ediyor.

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

İŞTE GENÇLİK HALLERİYLE DİKKAT ÇEKEN DİĞER İSİMLR...

AHU YAĞTU

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

EMEL SAYIN-ŞENER ŞEN

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

EBU GÜNDEŞ

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

FERDİ TAYFUR- SERDAR ORTAÇ

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

Beste Açar da annesi Nur Açar ile babası Kayahan'ın yıllar önce çekilen nikah fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşmıştı...

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

İBRAHİM BÜYÜKAK-EŞİ NURDAN BEŞEN BÜYÜKAK

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

HAKAN PEKER

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

MİNE TUGAY

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

GUPSE ÖZAY

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

HANDE KATİPOĞLU

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

MEHMET YALÇINKAYA

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

HAMDİ ALKAN

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

SERDAR ORTAÇ

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

DİDEM UZEL

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

PINAR ALTUĞ

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

ARZUM ONAN

Kortta da tarzından vazgeçmedi! Hülya Avşar’ın tenis kombini: Mor payetli elbise, pembe otriş...

TAMER LEVENT EŞİ SENAN LEVENT

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