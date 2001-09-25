BTP

  • KISALTMA

    BTP

  • GENEL BAŞKAN

    Hüseyin Baş

  • KURULUŞ TARİHİ

    25/09/2001
BTP TÜRKİYE GENELİ OY ORANI
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  • Kazandığı Büyükşehir Sayısı 0
  • Kazandığı İl Sayısı 0
  • Kazandığı İlçe Sayısı 0
  • Kazandığı Belde Sayısı 0
TÜRKİYE GENELİ SEÇİM SONUÇLARI
Açılan Sandık Sayısı
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TÜM SEÇİM SONUÇLARI
BELEDİYE BAŞKANLIKLARI
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İL GENEL MECLİSİ
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İLÇE ADAY OY ORAN
Bozdoğan
Açılan Sandık Oranı %0
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Buharkent
Açılan Sandık Oranı %0
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Çine
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Didim
Açılan Sandık Oranı %0
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Efeler
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Germencik
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İncirliova
Açılan Sandık Oranı %0
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Karacasu
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Karpuzlu
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Koçarlı
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Köşk
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Kuşadası
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Kuyucak
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Nazilli
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Söke
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Sultanhisar
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Yenipazar
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