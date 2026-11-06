Galatasaray’dan Osimhen açıklaması! Dizinden operasyon geçirecek

Galasatasaray'dan yapılan açıklamada, "Acıbadem Sağlık Raporu | Victor Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

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