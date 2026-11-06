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Giriş Tarihi: 06.11.2026 18:52 Son Güncelleme: 06.11.2026 18:55

Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Dizinden operasyon geçirecek

Galatasaray, Stuttgart maçında sakatlanan Victor Osimhen'in dizinden operasyon geçireceğini ve bu nedenle yarın oynanacak Amed S.F. maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Galatasaray’dan Osimhen açıklaması! Dizinden operasyon geçirecek
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Galasatasaray'dan yapılan açıklamada, "Acıbadem Sağlık Raporu | Victor Osimhen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart ile oynadığımız karşılaşmada sol dizinde esneme oluşan ve yapılan MR tetkiklerinde serbest fragman tespit edilen oyuncumuz Victor Osimhen için yarın Maslak Acıbadem Hastanesi'nde kulüp doktorumuz Yener İnce tarafından yapılacak artroskopik diz cerrahisi planlanmıştır. Oyuncumuz bu nedenle yarın oynayacağımız Amed S. F. maçı kadrosundan çıkartılmıştır." denildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#YENER İNCE #GALATASARAY #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #OSİMHEN
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Galatasaray'dan Osimhen açıklaması! Dizinden operasyon geçirecek
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