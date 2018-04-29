Ahmet Kandemir: Bir galibiyet bizi ligde tutar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında Demir İnşaat Büyükçekmece'yi 95-80 mağlup eden Yeşilgiresun Belediyespor'un başantrenörü Ahmet Kandemir, zorluklar içerisinde mücadele ettiklerini belirterek, "Bir galibiyet bizi ligde tutar." dedi.

Kandemir, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakipleri karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde kalma adına önemli bir adım attıklarını ifade eden Kandemir, "Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Maçın ilk yarısında çok agresif ve sert savunma yapamadık. İkinci devre gidişatı değiştirebileceğimizi biliyorduk. Topu paylaştık ve herkes belli sayıları yakaladı. Çok oyuncu ribaunta katkı sağladı." diye konuştu.

Kandemir, 10 galibiyete ulaşıp ligde kalmak istediklerini belirterek, "Çok zorluklar içerisinde mücadele ediyoruz. O yüzden bu şehrin ayrı hikayesi var. 3 maçımız kaldı, bir galibiyet bizi ligde tutar." ifadelerini kullandı.

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Yeşilgiresun Belediyespor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Söylenecek çok da bir şey yok. 3 maçımız kaldı, önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.