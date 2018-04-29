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: Bir galibiyet bizi ligde tutar

Başantrenörü , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında 95-80'lik galibiyetle ayrıldıkları karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Kandemir kalan 3 haftada alacakları bir galibiyetin kendilerini ligde tutacağını söyledi.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 29.4.2018 20:52
Ahmet Kandemir: Bir galibiyet bizi ligde tutar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında sahasında 'yi 95-80 mağlup eden 'un başantrenörü , zorluklar içerisinde mücadele ettiklerini belirterek, "Bir galibiyet bizi ligde tutar." dedi.

Kandemir, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, rakipleri karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ligde kalma adına önemli bir adım attıklarını ifade eden Kandemir, "Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı vardı. Maçın ilk yarısında çok agresif ve sert savunma yapamadık. İkinci devre gidişatı değiştirebileceğimizi biliyorduk. Topu paylaştık ve herkes belli sayıları yakaladı. Çok oyuncu ribaunta katkı sağladı." diye konuştu.

Kandemir, 10 galibiyete ulaşıp ligde kalmak istediklerini belirterek, "Çok zorluklar içerisinde mücadele ediyoruz. O yüzden bu şehrin ayrı hikayesi var. 3 maçımız kaldı, bir galibiyet bizi ligde tutar." ifadelerini kullandı.

Demir İnşaat Büyükçekmece Başantrenörü Özhan Çıvgın ise Yeşil Belediyespor'u galibiyetinden dolayı tebrik ederek, "Söylenecek çok da bir şey yok. 3 maçımız kaldı, önümüze bakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Ahmet Kandemir: Bir galibiyet bizi ligde tutar
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