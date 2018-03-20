İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

2014'ün ekim ayında 9 yıl için 24 milyar dolar değerinde bir yayın anlaşması yapan NBA'de o günden bu yana oyuncu maaşlarında ciddi bir artış meydana geldi. Öyle ki, yayın anlaşmasının yapıldığı 2014 yılında NBA'de maaş tavanı 58 milyon 679 bin dolar iken bu rakam 2017-18 sezonu için 99 milyon 93 bin dolara yükselmiş durumda. NBA'de maaş tavanında meydana gelen bu artış oyuncuların yıllık maaşlarında da ciddi bir artış meydana getirdi. İşte dünyanın en pahalı basketbolcularının oynadığı NBA'de en yüksek maaş alan 30 basketbolcu: 30. Marc Gasol (Memphis Grizzlies) $22.642.350 29. DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers)