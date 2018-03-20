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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!

Giriş Tarihi: 20.03.2018 19:46 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 19:58
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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

2014'ün ekim ayında 9 yıl için 24 milyar dolar değerinde bir yayın anlaşması yapan 'de o günden bu yana oyuncu maaşlarında ciddi bir artış meydana geldi.

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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

Öyle ki, yayın anlaşmasının yapıldığı 2014 yılında 'de maaş tavanı 58 milyon 679 bin dolar iken bu rakam 2017-18 sezonu için 99 milyon 93 bin dolara yükselmiş durumda.

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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

'de maaş tavanında meydana gelen bu artış oyuncuların yıllık maaşlarında da ciddi bir artış meydana getirdi.

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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

İşte dünyanın en pahalı basketbolcularının oynadığı 'de en yüksek maaş alan 30 basketbolcu:

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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

30. Marc Gasol (Memphis Grizzlies)

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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

$22.642.350

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İşte 'in en çok kazanan oyuncuları!
İşte NBA'in en çok kazanan oyuncuları!

29. DeAndre Jordan (Los Angeles Clippers)

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