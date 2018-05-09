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: Bu sahada oynamak kolay değil

, i'nin 29. haftasında 'u deplasmanda 96-71 mağlup ederken her iki takımın başantrenörü maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

AA Basketbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.5.2018 22:23
David Blatt: Bu sahada oynamak kolay değil

i'nin 29. haftasında sahasında Basketbol'a 96-71 mağlup olan 'un başantrenörü , "Üzgünüm bu maçı kaybettik. Çok kötü oynadık, herkesten özür diliyorum." dedi.

Kandemir, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, galibiyetlerinden dolayı Darüşşafaka Basketbol'u tebrik etti.

Kötü oyun ortaya koyduklarını belirten Kandemir, "Rakibi tebrik ediyorum. Çok atletik bir takım. Bize çok ters geldiler. İlk devrede hiç bir şey yapmadık. Onun nedenleri var, bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Son maçımız kaldı. Üzgünüm bu maçı kaybettik. Bugün çok kötü oynadık, herkesten özür diliyorum." diye konuştu.

DAVİD BLATT: BU SAHADA OYNAMAK KOLAY DEĞİL

Darüşşafaka Basketbol Başantrenörü Davit Blatt ise Yeşilgiresun Belediyespor karşısında iyi mücadele ederek kazandıklarını söyledi.

Blatt, buraya ciddi maç oynayamaya geldiklerini vurgulayarak, "Oyuncularım iyi mücadele etti. Bu sahada oynamak kolay değil. Rakip güçlü takımlara karşı iyi galibiyet aldı. Aldığımız skordan dolayı memnunuz. İyi oynadık ve maçın kolay geçmesini sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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David Blatt: Bu sahada oynamak kolay değil
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