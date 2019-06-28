Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes serisi Ali Koç ve Ömer Onan'ı karşı karşıya getirdi

Anadolu Efes'in 4-3 üstünlüğü ve şampiyonluğu ile tamamlanan Basketbol Erkekler Ligi final serisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün eski basketbolcusu olan şimdi Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO'luk yapan Ömer Onan'ı karşı karşıya getirdi. Başkan Koç, serinin 5. maçında Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlendi. Koç, serinin 6. maçına kısa bir süre kala TBF CEO'su Ömer Onan'ı arayarak tepkisini dile getirdi.

ÖMER'İN YERİNE BİRSEL'İN 7 NUMARASI ASILACAK!

Bu görüşmede Koç'un, Onan'a sert ifadeler kullandığı ve salona gelmemesini söylediği belirtildi. Bu esnada salonun kapısında olan Onan'ın, Koç ile yaptığı görüşme sonrası geri döndüğü ve maçı izlemediği öğrenildi. Koç'un bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, "Salonda asılı olan formanı indireceğiz" dediği de iddia edildi. Onan aktif basketbol kariyerini noktaladığında 7 numaralı forması Fenerbahçe yönetimi tarafından emekli edilmiş ve Ülker Salonu'na asılmıştı. Bu formanın yerine Ömer Onan gibi 7 numaralı formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde basketbolu bıraktığını açıklayan kadın takımının kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in formasının asılacağı öğrenildi.



F.Bahçe ile 9 sezonda, 5 lig, 3 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası kazanan Onan'ın forması emekli edildi.

FENERBAHÇE NE CEZA ALMIŞTI?

Anadolu Efes'le oynanan final serisinde F.Bahçe Beko'ya ceza yağdı. 9 Haziran'daki maç sonrası çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 61 bin 250 TL para cezası, 15 Haziran'daki karşılaşmanın ardından 2 deplasman maçının seyircisiz oynanması (bu ceza ertelenmişti) ve 66 bin 250 TL para cezasının yanı sıra Başkan Vekili Semih Özsoy'a 45 gün hak mahrumiyeti ile 125 bin TL para cezası geldi. 7. ve son maçın ardından ise Özsoy'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 110 bin lira, takıma da 1'i kendi sahasında 2 maç da deplasmanda seyircisiz oynama cezası ile 80 bin lira para cezası verilmişti.