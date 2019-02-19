İşte NBA'in en çok kazanan basketbolcuları

Finans ve iş dergisi Forbes, NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusunu açıkladı. Gelir kalemleri maaş/bonuslar ve yatırım olmak üzere iki kaleme ayrılarak verildi. NBA'de 2014 yılında imzalanan 9 yıl / 24 milyar Dolar'lık yayın anlaşması sonrası maaş tavanın da gerçekleşen artış oyuncuların maaşlarında da ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Bu doğrultuda 2014-15 sezonunda 63,065,00 olan maaş tavanı 2015-16 sezonu için 70,000,000, 2016-17 sezonu için 94,143,000, 2017-18 sezonu için 99,093,00 ve son olarak 2018-19 sezonu için 101,869,000 Dolar'a kadar yükseldi. NBA'de oyuncuların alabilecekleri maksimum ücretin maaş tavanına oranlanarak hesap edilmesi sebebiyle yayın gelirleri ve maaş tavanında meydana gelen artışın ardından NBA'de birçok oyuncu yıllık 30 milyon Dolar'ı aşan ücretler alabilecek konuma geldi. Nitekim 2018-19 sezonu için 30 milyon Dolar ve üzerinde kazanan 11 oyuncu bulunuyor. Önümüzdeki sezon 118 milyon Dolar'ı aşması beklenen maaş tavanı neticesinde bu ücretlerin yukarı yönde ivmelenmesi sürecek. Öyle ki New Orleans Pelicans'ın yıldız pivotu Anthony Davis'in kulübüyle sözleşme uzatması halinde 5 yıl için alabileceği ücret yaklaşık 240 milyon Dolar. Yıldız oyuncu geçtiğimiz haftalarda kulübüyle kontrat uzatmayacağını belirtmiş ve takasını istemişti. NBA'de yaşanan mali gelişimler neticesinde yıldız oyuncuların kazancında meydana gelen artışın yanı sıra bu oyuncuların reklam ve yatırım anlaşmaları sonucu yıllık gelirleri hayli yüksek bir seviyeyi buluyor. İş ve finans dergisi Forbes 12 Şubat Salı günü NBA'in en çok kazanan 10 oyuncusunu açıkladı. İşte listede yer alan o isimler ve kazançları: 10- Paul George