Beşiktaşlı oyuncu Toddrick Gotcher koronavirüs sebebiyle Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş Sompo Sigorta'nın ABD'li basketbolcusu Toddrick Gotcher'ın koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle takımdan ve ülkeden ayrıldığı açıklandı. Gotcher'ın menajeri Obrad Fimic sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle oyuncunun Türkiye'den ayrıldığını açıkladı.

Ailesinin yanına gitmek için Beşiktaş'tan ayrılan ABD'li oyuncunun Beşiktaş Sompo Sigorta'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'nde maçları kazanmasında önemli bir parça olduğunu vurgulayan Fimic, Toddrick'in son 3 ödemesini almamasına rağmen kulüpten ayrılmadığına dikkat çekti.

James McAdoo, Jordan Theodore ve Shaq McKissic maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle takımdan ayrılmıştı.

MERİH DEMİRAL'IN KORONAVİRÜS TESTİ SONUCU BELLİ OLDU

BURAK BIYIKTAY: UMARIM EN KKISA ZAMANDA ATLATIRIZ

Öte yandan TRT SPOR'a konuşan Beşiktaş Sompo Sigorta Başantrenörü Burak Bıyıktay, "Görünen bir semptom yok takımımızda. Test yaptırmayı planlıyoruz ama bu henüz mümkün değil sanırım önce semptomların görülmesi gerekiyor. Fenerbahçe'nin önce oynadığı maçlar var. Bu erteleme daha önce olmalıydı. Karar doğru ama okullar kapandığında ligler de durdurulmalıydı diye düşünüyorum. Biz herkesi evinde tutuyoruz. Çarşamba takımı çağırmıştım ama iptal etmiştim idmanı. O günden beri herkes evde. Umarım en kısa zamanda atlatırız. Fenerbahçe takımına geçmiş olsun diyorum." dedi.

Kaynak: Ajansspor