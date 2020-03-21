Merih Demiral'ın koronavirüs testi sonucu belli oldu

TRT Spor'un haberine göre İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'ta forma giyen milli oyuncu Merih Demiral'ın koronavirüs (Kovid-19) testi negatif çıktı.

ŞİMDİYE KADAR 3 VAKA VAR

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyada en çok can kaybı yaşayan ülke olan İtalya'nın köklü kulüplerinden Juventus'ta; Daniele Rugani, Blaise Matuidi ve Paulo Dybala'nın koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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Öte yandan Milan tarafından bugün yapılan açıklama ile efsane futbolcu Paolo Maldini ve oğlu Daniel Maldini'nin koronavirüs testlerinin de pozitif çıktığı bildirildi.

İTALYA'DA 1 GÜNDE 793 KİŞİ ÖLDÜ

İtalya'da bugün yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi.

Vaka sayası ise son 1 günde 6 bin 500 arttı. İtalya'da bugüne kadar iyileşen toplam kişi sayısı ise 6 bin 72.

MİLAN RESMEN AÇIKLADI! PAOLO MALDİNİ VE OĞLU DANİEL MALDİNİ KORONAVİRÜSE YAKALANDI

JUVENTUS'TA 3. VAKA! PAULO DYBALA'NIN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI