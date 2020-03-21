Juventus'ta 3. vaka! Paulo Dybala'nın koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dybala sağlık durumlarında bir sıkıntı olmadığını belirtti. Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus'ta, daha önce Daniele Rugani ve Blaise Matuidi'nin testleri de pozitif çıkmıştı.

MERİH İYİ OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Milli oyuncu Merih Demiral 12 Mart tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla iyi olduğunu duyurmuş ve "Kovid-19 sebebiyle kulübümüz tedbir amaçlı bazı kararlar aldı. Bu yüzden ben de çalışmalarıma bir süre evimde devam edeceğim. Sağlığım gayet iyi ve panik oluşturacak bir durum yok. Desteklerini iletenlere teşekkürler. Lütfen sizler de gerekli tedbirleri alın." ifadelerini kullanmıştı.

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İTALYA'DA 1 GÜNDE 793 KİŞİ ÖLDÜ

Koronavirüs'ün salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkesi olan ve dünyada koronavirüs sebepli can kaybının en çok yaşandığı ülke olan İtalya'da bugün yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 793 kişi hayatını kaybetti ve toplam can kaybı 4 bin 825'e yükseldi.

Vaka sayası ise son 1 günde 6 bin 500 arttı. İtalya'da bugüne kadar iyileşen toplam kişi sayısı ise 6 bin 72.

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