Juventus oyuncusu Daniele Rugani'den koronavirüs açıklaması

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen ilk futbolcu olan Juventus'un 25 yaşındaki stoperi Daniele Rugani yaşadığı süreçle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Rugani, "Herkese iyi olduğuma dair güvence verebilirim. Koronavirüse yakalanan ilk Serie A oyuncusu oldum ama iyiyim. Umarım bu sorun hakkında farkındalık yaratmaya yardımcı olur" dedi.

Günlerini dizi izleyerek geçirdiğini dile getiren İtalyan futbolcu, "Benim için endişelenen herkese teşekkür ederim. Herkes gibi dizi izliyorum. Netflix izliyorum. Peaky Blinders ve Elite'ye bakıyorum. Mishap'ı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

İtalya'da bugün açıklanan rakamlara göre 349 kişi daha koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti ve bu sebeple hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 158'e yükseldi.