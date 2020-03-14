Sampdoria'da 6. koronavirüs vakası! Resmen açıkladı

Avrupa'da koronavirüs salgınının en yoğun görüldüğü ve tüm ülke genelinde karantina kararı alınan İtalya'da, salgın futbolu etkilemeye devam ediyor.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Sampodoria'nın 22 yaşındaki oyuncusu Fabio Depaoli koronavirüs testininin pozitif çıktığını açıkladı.

Depaoli, Sampdoria'da koronavirüs tespit edilen 6. oyuncu olurken konuyla ilgili olarak kulüp tarafından yapılan açıklamada isim verilmezken genç oyuncu sosyal medya hesabından gelişmeyi doğruladı.

22 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iyi olduğunu belirtirken COVID-19 virüsünün tehlikesine vurgu yaptı ve "Ancak doğru önlemleri alıp profesyonellerin tavsiyelerine uyarsak en büyük maçımızı kazanabilir ve eskisinden daha güçlü dönebiliriz." dedi.

Depaoli "Evde kalın" uyarısında da bulundu.

Sampdoria'nın 2019'un yaz ayında 4,5 milyon Euro bedelle transfer ettiği Depaoli bu sezon 16 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.