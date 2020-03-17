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'ta ikinci vaka! 'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği , Fransız orta sahası 'nin koronavirus (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı. 11 Mart Çarşamba gününden bu yana gönüllü olarak evinde izole halde olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun kulüp doktorları tarafından takip edildiği vurgulandı. Matuidi, Daniele Rugani'nin ardından koronavirüse yakalanan ikinci Juventus oyuncusu oldu.

Giriş Tarihi: 17.3.2020 21:36 Güncelleme Tarihi: 17.3.2020 22:03 ABONE OL
Juventus'ta ikinci vaka! Blaise Matuidi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Blaise Matuidi'nin koronavirüs (COVID-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüp tarafından yer alan resmi açıklamada oyuncunun 11 Mart Çarşamba gününden bu yana gönüllü olarak evinde izole halde olduğu belirtilirken oyuncunun sağlık durumunun kulüp doktorları tarafından takip edileceği ve ev izolasyonunun süreceği belirtildi.

Matuidi böylelikle Juventus Kulübü'ndeki ikinci koronavirüs vakası oldu.

Milli oyuncu Merih Demiral'ın formasını giydiği İtalyan ekibinde daha önce 22 yaşındaki stoper Daniele Rugani'nin koronavirüse yakalandığı açıklamıştı.

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Juventus'ta ikinci vaka! Blaise Matuidi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
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