Koronavirüs şüphesi olan Fenerbahçeli Kostas Sloukas ülkesine döndü!

Tüm dünyayı vuran yeni tip koronavirüs, ülkemizde de etkili oluyor. Tüm spor branşlarındaki ligler ertelenirken, dün Fenerbahçe BEKO'dan üzücü bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekip, basketbol takımından bazı isimlerde koronavirüs belirtisi olduğunu açıkladı.

Salgın belirtilerinin başlaması üzerine Fenerbahçe BEKO'nun tüm basketbolcuları, idari kadro ve koronavirüs şüphesi olanların teste sokulduğu duyuruldu. Testlerin Sağlık Bakanlığı'na gönderildiği belirtilirken, idari menajer Cenk Renda dışındakilerin hastanede yatmasını gerektirecek bir durumun olmadığı açıklandı.

SELANİK'E DÖNDÜ

Gelen haberlere göre Jan Vesely, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu ile idari menajer Cenk Renda'da da koronavirüs saptandığı ifade edildi.

Yunan basını bugün Kostas Sloukas'ın Yunanistan'a döndüğünü yazdı. İstanbul'dan ayrılarak Selanik'e giden ve evinde karantinaya giren yıldız ismin doktorlar tarafından yakından takip edildiği haberin detaylarında yer aldı.

Öte yandan Sloukas, sosyal medya hesabından arabasında çektiği bir fotoğrafı, "Evde karantina için sonunda özgürüm" ifadeleriyle paylaştı. Yunan basketbolcunun ellerinde eldiven olması da dikkat çekti.

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