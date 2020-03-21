Fenerbahçe'de koronavirüse yakalanan isimler! Yıldız oyuncular var

Tüm dünyayı saran koronavirüs, ülkemizde de etkisini gösteriyor. Salgına dünya genelinde birçok sporcu da yakalırken, Fenerbahçe'den de bu yönde bir açıklama geldi.

Sarı-lacivertli ekibin resmi sitesinden, Fenerbahçe Beko'dan bazı oyuncular ve idaricilerde koronavirüs belirtileri saptandığı duyurulmuştu. Bu gelişme üzerine tüm takımın ve koronavirüs şüphesi duyulan idarecilerin detaylı tarama için hastaneye gönderildiği ifade edilmişti.

3 BASKETBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

İlk test sonuçlarının belli olduğu belirtiliyor. Yeniçağ Gazetesi Ankra Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'nun haberine göre, yıldız basketbolcular Jan Vesely ve Kostas Soloukas'ın yanı sıra Ahmet Düvelioğlu'nun testleri de pozitif çıktı. 3 basketbolcunun yanı sıra Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda'nın da koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Öte yandan Cenk Renda'nın yoğun bakımda tedavi altında olduğu ifade edildi.

Test yapılan diğer isimlerle ilgili henüz net bir bilgi yok. Önümüzdeki saatlerde Fenerbahçe'den resmi bir açıklama bekleniyor.

Bilindiği gibi geçtiğimiz günlerde Gençlik ve Spor Bakanlığı' ile federasyonlar arasında yapılan toplantının ardından futbol, basketbol, hentbol ve voleybol ligleri ertelenmişti.

Fenerbahçe Beko ise ligler ertelenmeden önceki son 3 haftada İspanya'da Valencia ile, Rusya'da ise Khimki ile karşı karşıya gelmişti. İspanya, koronavirüsün en yaygın olduğu ülkelerden biri konumunda. Sarı-lacivertli ekibin basketbolcularının koronavirüs salgınına nerede yakalandığı ise belirsizliğini koruyor.

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