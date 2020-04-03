Furkan Korkmaz'dan corona virüsü sözleri...

NBA (Amerikan Basketbol Ligi) takımlarından Philadelphia 76ers'te forma giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, corona virüsünün birçok can aldığı ABD'deki son durumu anlattı. Phialdelphia şehrinde durumun kötüye gittiğini belirten Furkan Korkmaz, zor günler yaşadıklarını söyledi. İşte detaylar...



NBA'de Philadelphia 76ers forması giyen milli basketbolcu Furkan Korkmaz, ABD'de corona virüs salgınının ciddi boyutlara ulaştığını ve durumunun iç açıcı olmadığını söyledi. NTV'ye konuşan Ay-Yıldızlı sporcu şu ifadeleri kullandı:

"DURUM İÇ AÇICI DEĞİL"

Amerika'da durum iç acıcı değil. Philadelphia'da da tam rakam veremem ama sayılar yükseliyor. Herkesi daha duyarlı olmaya davet ediyorum.

"KULÜP BİZİMLE İLGİLENİYOR"

Furkan Korkmaz Philadelphia'daki son durum için ise "Kulüp bizimle ilgileniyor. İhtiyaçlarımız gideriliyor. Belli aralıklarla video görüşmesi yapıyoruz. Ben de artık burayı sahiplenmiş durumdayım" diye konuştu.

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