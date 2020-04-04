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ve yıldızlar topluluğu... 2020 Hall of Fame sınıfı açıklandı

2020 Hall of Fame sınıfına seçilen isimler bugün açıklandı. Basketbol tarihinin en özel Hall of Fame sınıflandıran biri olarak nitelendirilen listede, geçirdiği helikopter kazası nedeniyle 26 Ocak 2020 tarihinde 42 yaşında hayatını kaybeden ile ve de yer aldı.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 01:13 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 01:21 ABONE OL
Kobe Bryant ve yıldızlar topluluğu... 2020 Hall of Fame sınıfı açıklandı

2020 Basketbol Hall of Fame (Şöhretler Müzesi) sınıfına seçilen isimler bugün resmen açıklandı. Tarihin en özel Hall of Fame sınıflarından biri olarak nitelendirilen listede Los Angeles Lakers formasıyla kazandığı 5 şampiyonlukla adını NBA tarihinin en büyük oyuncularından biri olarak yazdıran ve 26 Ocak 2020 tarihinde geçirdiği helikopter kazası sonucu 42 yaşında hayata gözlerini yuman Kobe Bryant da yer aldı.

Kobe'nin yanı sıra NBA tarihinin en büyük 4 numaralarından Tim Duncan ve Kevin Garnett de listede yer alan isimler oldular.

Öte yandan sadece Indiana Fever forması giydiği WNBA kariyerinde 10 kez All-Star seçilme başarısı gösteren Tamika Catchings, NCAA kadınlarda 3 kez şampiyonluk yaşayan başantrenör Kim Mulkey, 5 kez Division II'de yılın koçu seçilen Barbara Stevens, NCAA'de 4 kez yılın başantrenörü seçilen Eddie Sutton ve 1993-94 ile 1994-95 sezonlarında Houston Rockets'ın başında NBA şampiyonu olan başantrenör Rudy Tomjanovich listede yer alan diğer isimler oldular.

Vanessa Bryant: "NBA kariyerinin zirvesi"

Kobe Bryant'ın eşi Vanessa yaptığı açıklamada, "Bu onun NBA kariyerinin zirvesi, ve oyuncu olarak elde ettiği her başarı onu buraya çıkaran bir basamak." dedi.


Tim Duncan

Duncan: Bu noktada olacağımı asla hayal etmedim

5 kez NBA şampiyonluğu yaşayan ve 3 kez NBA Finaller MVP'si seçilen Tim Duncan ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu, yolculuğun sonu gibi. İnanılmaz bir kariyerdi ve çok eğlendim. Hayallerin gerçeğe dönüştüğünü söylemek çok adil olmaz çünkü asla bu noktada olacağımı hayal etmedim. Oyunu oynadım, eğlendim, yaptığım işi sevdim ve birlikte Hall of Fame sınıfına seçildiğim isimler gerçekten inanılmaz."


Kevin Garnett

Garnett: Benim için her şey

1 kez NBA şampiyonluğu yaşayan ve 1 kez de normal sezon MVP'si seçilen Garnett, bunun bir zirve olduğunu söyledi ve, "Benim için Hall of Fame olarak anılmak, her şey." ifadelerini kullandı.

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Kobe Bryant ve yıldızlar topluluğu... 2020 Hall of Fame sınıfı açıklandı
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