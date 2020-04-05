Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yetkililer, vatandaşlara olabildiğince evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu bağlamda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan da bir video geldi.

Beşiktaş'tan corona virüsü açıklaması!

THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ataman, oğlu Sarp ile evinde basketbol oynadıktan sonra herkesin salgından korunmak için evinde kalması gerektiğine yönelik bir çağrı yapıyor.

Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı