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'dan 'Evde kal' mesajı

Anadolu Efes Başantrenörü , THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda corona virüsü (Covid-19) salgınından korunmak için herkese 'Evde kal' çağrısı yaptı.

İHA Basketbol
Giriş Tarihi: 5.4.2020 20:05 Güncelleme Tarihi: 5.4.2020 20:28 ABONE OL
Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) nedeniyle yetkililer, vatandaşlara olabildiğince evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunuyor.

Bu bağlamda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'dan da bir video geldi.

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THY Avrupa Ligi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Ataman, oğlu Sarp ile evinde basketbol oynadıktan sonra herkesin salgından korunmak için evinde kalması gerektiğine yönelik bir çağrı yapıyor.

Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı

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Ergin Ataman'dan 'Evde kal' mesajı
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