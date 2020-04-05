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'da dönemi sona eriyor

'da 2013'te başlayan dönemi sona eriyor. Bütçe yüzünden sözleşmesinin uzatılmayacağı dillendirilen ve ülkesinde bulunan Sırp başantrenörün, şartlar iyileşince İstanbul’a dönerek Fenerbahçe Beko’ya veda toplantısı düzenleyeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 5.4.2020 ABONE OL
Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic dönemi sona eriyor

Koronavirüs yüzünden THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'ne ara verilirken, Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic de ülkesi Sırbistan'a gitmişti.

Sarı-lacivertliler ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Obradovic'in Fenerbahçe'deki geleceği de uzun süredir kamuoyunda tartışılıyor ve çeşitli iddialar ortaya atılıyordu.

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Son iddia ise Fenerbahçe taraftarlarını çok üzecek. Buna göre Sırp basketbol adamı Koronavirüs'ün etkilerinin azalmasından sonra İstanbul'a dönecek ve bir basın toplantısı ile Fenerbahçe ile 2013'te başlayan birlikteliğinin sona erdiğini duyuracak.

Tecrübeli çalıştırıcı, taraftarlara veda ederek ayrılacak.

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Fenerbahçe Beko'da Zeljko Obradovic dönemi sona eriyor
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