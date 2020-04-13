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yıldızı 'ın annesi corona vürüsü sebebiyle hayatını kaybetti

takımlarından forması giyen 24 yaşındaki yıldız oyuncu 'ın annesi Jacqueline Cruz, corona virüsü (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Gelişmeyi Towns ailesinin sözcüsü, Minnesota Timberwolves kulübü aracılığıyla resmen resmen açıkladı. Jacqueline Cruz, 1 ayı aşkın süredir virüsle mücadele ediyordu.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:52 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 23:12 ABONE OL
NBA yıldızı Karl Anthony Towns'ın annesi corona vürüsü sebebiyle hayatını kaybetti

NBA ekibi Minnesota Timberwolves'ın 24 yaşındaki pivotu Karl Anthony Towns'ın annesi Jacqueline Cruz, corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybetti.

Towns ailesinin sözcüsü tarafından Minnesota Timberwolves aracılığıyla yapılan açıklamada, Jacqueline Cruz'un 1 ayı aşkın süredir virüsle mücadele ettiği belirtildi.

Öte yandan Towns ailesinin bu zorlu süreçte özel hayatlarına saygı duyulması yönündeki talebi de vurgulandı.

Yıldız oyuncunun babası da corona virüsüne yakalanmış ve karantina altına alınmıştı. Ancak annesinin durumu her geçen gün kötüye gitmiş ve Mart ayında komaya girmişti.

Towns geçtiğimiz haftalarda konuyla ilgili yaptığı bir açıklamada insanları, virüsü ciddiye almaya ve evlerinde kalarak başkalarını korumaya davet etmişti.

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NBA yıldızı Karl Anthony Towns'ın annesi corona vürüsü sebebiyle hayatını kaybetti
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