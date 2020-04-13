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Dünyaca ünlü sporculardan corona virüsüyle mücadeleye videolu destek

Birleşmiş Milletler'in () koordinasyonunda bir araya gelen dünyaca ünlü sporcular, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadeleye destek verdi. Videoda , , Pierre-Emerick Aubameyang, Valtteri Bottas, Charles Leclerc gibi yıldızlar yer aldı.

AA Tüm Sporlar
Giriş Tarihi: 13.4.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 22:31 ABONE OL
Dünyaca ünlü sporculardan corona virüsüyle mücadeleye videolu destek

Aralarında futbolcular Neymar, Olivier Giroud ve Pierre-Emerick Aubameyang'ın da yer aldığı sporcular, BM'nin Twitter hesabından yayımlanan videoda, "Hep birlikte koronavirüse karşı hayatımızın maçını kazanacağız." mesajını paylaştı.

Birlik ve beraberliğin öneminin vurgulandığı videoda, "Birbirimize destek olmalı ve dünya genelinde yardıma ihtiyacı olan insanları unutmamalıyız." ifadeleri yer aldı.

Sporcular, sağlık çalışanlarına da destek mesajı verdi.

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Dünyaca ünlü sporculardan corona virüsüyle mücadeleye videolu destek
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