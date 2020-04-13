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Bafetimbi Goms'ten örnek karar! Kulübü resmen açıkladı

2017-2018 sezonunda 'da oynadığı futbolla kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Fransız forvet Bafetimbi Gomis'in formasını giydiğini ekibi ; corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle oyuncularla anlaşarak, maaşlarında %50 oranında indirime gidildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.4.2020 19:09 Güncelleme Tarihi: 13.4.2020 19:09 ABONE OL
Bafetimbi Goms'ten örnek karar! Kulübü resmen açıkladı

Çin'in Wuhan kentinde meydana gelen ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını, futbolda da büyük mali sıkıntılara yol açmaya devam ediyor.

İspanyol devi Barcelona başta olmak üzere birçok takımda kulüp çalışanlarının maaşının ödenebilmesi için futbolcuların maaşında indirim yaşanırken, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de bu uygulamaya başvurdu.

Bafetimbi Gomis'in de formasını giydiği kulübün, futbolcularla gerçekleştirdiği görüşmeler olumlu sonuçlandı ve oyuncuların maaşlarında %50 indirime gidildi.

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Teknik direktör Razvan Lucescu yönetimindeki Arap ekibinde futbolcuların gönüllü olarak adım attıkları maaş indirimi, futbol tekrar başladığında son bulacak.

Suudi Arabistan Ligi'nde lider konumunda bulunan ve Asya Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu olan Al Hilal'de anlayışları nedeniyle oyunculara teşekkür edildi.

Bafetimbi Gomis'ten "evde kal" mesajı

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Bafetimbi Goms'ten örnek karar! Kulübü resmen açıkladı
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