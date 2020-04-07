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'dan 'a teşekkür mesajı

, corona virüsü (Covid-19) salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan vatandaşlarımızdan 'ın belirlediği 2.000 aileye erzak yardımı yapacağını açıklamıştı. Bu erzakların kolilere yerleştirildiği bir videoyu paylaşan Kızılay, milli oyuncuya "Bu Hilal #SeninleVar Merih" ifadelerini kullanarak teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 7.4.2020 22:07 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 22:08 ABONE OL
Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür mesajı

Juventus ve Türkiye A Milli Futbol Takımı formasıyla sergilediği performansla futbolseverlerin beğenisini kazanan Merih Demiral, saha dışında yaptığı yardımlarla büyük takdir topluyor.

Daha önce, eğitimine evinde devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini açıklayan Merih, 26 Mart tarihinde yaptığı paylaşımda ise corona virüsü (Covid-19) salgınına karşın evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirlediği 2000 kişiye erzak yardımı yapacağını duyurmuştu.

Kızılay bu erzakların kolilere yerleştirildiği videoyu paylaşarak, "Koronavirüs Dayanışma Kampanyamızın ilk destekçilerinden olan milli futbolcumuz Merih Demiral'a teşekkür ederiz. Bu Hilâl #SeninleVar Merih!" ifadelerini kullandı.

Milli oyuncu bu paylaşımı "HepBirlikteBaşaracağız" etiketini kullanarak sosyal medya hesabından paylaştı.

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Kızılay'dan Merih Demiral'a teşekkür mesajı
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