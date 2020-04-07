Futbolcu sözleşmelerine ilişkin FIFA'dan son dakika açıklaması

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını sebebiyle dünyanın hemen her ülkesinde liglere ara verilirken sezon sonunda bitecek olan sözleşmelerin akıbeti de merak konusu olmuştu. FIFA tarafından konuyla ilgili ilk aksiyon gerçekleştirildi.

Salgın sebebiyle ortaya çıkan sorunların çözüm yollarına ilişkin alınan kararlar FIFA'nın resmi sitesinde açıklandı. Gündem başlıklarından biri de sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olacak olan futbolcuların durumu oldu.

Buna göre sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcuların kontratlarının sezon tamamlanana dek geçerli sayılması kararlaştırıldı.

Benzer karar, kontrat başlangıç tarihleriyle ilgili olarak da alındı. Bu da kontrat başlangıçlarının yeni sezonun başlangıç tarihi olması anlamına geliyor.

Ayrıca transfer dönemlerinin salgın sonrası değişen fikstürlere göre belirleneceği de belirtildi.

FIFA tarafından yapılan açıklamada onaylanan bu kılavuzun dünya genelinde takip edilmesinin umulduğu belirtildi.

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