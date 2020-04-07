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SON DAKİKA | Başkanı 'den liglerin geleceği hakkında açıklama

Son dakika... Corona virüsü salgını nedeniyle Avrupa'nın hemen hemen tüm ligleri ertelenmişti. Futbolun geleceğine dair belirsizlik ortamı devam ederken Başkanı 'den çarpıcı bir açıklama geldi. Maçların seyircisiz oynanabileceğini belirten Ceferini, şu ifadeleri kullandı: " tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor. Ancak seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor"

Giriş Tarihi: 7.4.2020 13:18 Güncelleme Tarihi: 7.4.2020 13:41 ABONE OL
SON DAKİKA | UEFA Başkanı Ceferin'den liglerin geleceği hakkında açıklama

Corona virüsü salgınından dolayı dünya genelinde futbol durdu. Avrupa başta olmak üzere birçok lig askıya alınmış durumda. Kulüpler, liglerin nasıl devam edeceğini tartışırken, UEFA Başkanı Alexander Ceferin'den konuya dair değerlendirme geldi.

Maçların seyircili oynanmasının çok zor olduğunu dile getiren Ceferin, "Maçlar tekrar başladığında, seyircisiz oynanacak. Bu bir zorunluluk gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

İnsanların futbolu özlediğini aktaran deneyimli futbol adamı, "Seyircisiz ya da televizyonda olsun, insanlar futbolu istiyor" şeklinde konuştu.

UEFA, geçtiğimiz hafta 55 üye ülke federasyonuyla telekonferans yoluyla bir toplantı yapmış ve sezonun geri kalanının oynanması yönünde görüş bildirmişti. Öte yandan UEFA'nın, ligi bu haliyle tescil eden ülkelerin takımlarını Avrupa kupalarına almamakla tehdit ettiği de aktarılmıştı.

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SON DAKİKA | UEFA Başkanı Ceferin'den liglerin geleceği hakkında açıklama
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