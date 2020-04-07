Önceki gün "Şampiyonlar Ligi'nde 4'lü veya 8'li final opsiyonu var" açıklamasını yapan UEFA Başkanı Ceferin'in A ve B planı şöyle:

A PLANI

Çeyrek final maçları Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Yarı finale kalan dört takım, basketboldaki final-four sistemiyle İstanbul'da karşılaşacak ve üç maçla şampiyon belli olacak.

B PLANI



Son 16 turunda ertelenen 4 maç Avrupa'da seyircisiz oynanacak. Çeyrek finalist olan 8 takım İstanbul'da 4'erli iki gruba ayrılacak.

Üçer maç sonunda gruplarını lider bitirecek iki takım, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda final maçına çıkacak ve şampiyon belirlenecek.

SPONSORLAR İSTİYOR

Şampiyonlar Ligi maçlarının ertelenmesi, bu organizasyona büyük paralar yatıran sponsorları endişelendirdi. Bu nedenle sponsor şirketler, İstanbul'da 4'lü veya 8'li final oynatılması için UEFA'ya büyük baskı yapıyor.

SEYİRCİLİ Mİ SEYİRCİSİZ Mİ?

UEFA, İstanbul'da oynatmayı planladığı maçların seyircili mi yoksa seyircisiz mi olacağı konusunu koronavirüs salgınının durumuna göre TFF ile birlikte netleştirecek.

TEK ŞEHİR OLACAK

Koronavirüs nedeniyle takımların şehirden şehire seyahat etmesini istemeyen UEFA, maçların tek bir kentte oynanıp, 2019-2020 şampiyonunun belirlenmesini istiyor.

HEDEF AĞUSTOS

UEFA, koronavirüs salgınının önümüzdeki aylarda etkisini yitirmesini ve en geç Ağustos ayında İstanbul'da Şampiyonlar Ligi maçlarının oynanmasını hedefliyor.

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